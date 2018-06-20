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ALTIN FİYATLARI HAFTA ORTASINDA...

ALTIN FİYATLARI HAFTA ORTASINDA...

Altını olanlar dikkat!

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Altın fiyatlarının hafta ortasında kaç liradan işlem gördüğü merak ediliyor ve gündemde sıkça araştırılıyor. Yatırımcısının gözbebeği olan altın fiyatlarındaki son durumu haberimizde derledik. İşte piyasalardaki gelişmeler...

Altın fiyatları bugün ne kadar? Kapalıçarşı'da dün kapanışta altının gramı 194,70 liradan çeyrek ise 318,68 liradan alıcı buldu.

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Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının  ardından 195,4 lira seviyelerinde dengelendi. 
 
Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından saat 09.20  itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1 üzerinde 195,4 liradan işlem görüyor. Aynı  dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 322 lira, Cumhuriyet altını da 1.310  liradan satılıyor.
Asya piyasalarında pozitif bir seyir izleyen altının ons fiyatı da şu  dakikalarda önceki kapanışına göre yüzde 0,3 artışla 1.282 dolardan işlem  görüyor.
 
AA Finans Analisti İslam Memiş, altının ons fiyatının satış baskısı  altında kalmaya devam ettiğini belirterek, geçen haftaki ABD Merkez Bankası (Fed)  ve Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) faiz kararlarından sonra ons altının genel  olarak düşüş eğiliminin devam ettiğini ifade etti.
   
Ons altındaki yükseliş çabalarının beklenenden biraz daha yavaş  olabileceğine ve şimdilik tepki yükselişi olarak kalabileceğine dikkati çeken  Memiş, "Ancak ABD tarafından gelen haber akışlarının sürprizlere açık olduğunu  göz ardı etmemek gerekir. Teknik olarak altının ons fiyatında 1.275-1.305 dolar  bandını takip etmeyi sürdürüyoruz." dedi.
 
Memiş, altının gram fiyatında 193 liranın destek, 196 liranın direnç  konumuna gelebileceğini kaydetti.

 

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