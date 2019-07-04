ALTIN FİYATLARI SAKİNLEDİ!
Altın...
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Altın fiyatlarında dalgalı seyir devam ediyor. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı dün günü yüzde 1,07 artışla 256,2 liradan tamamladı. Gram altın bugüne ise 256,6 lira seviyesinden başladı. Peki çeyrek altın ne kadar? İşte 4 Temmuz güncel altın fiyatları.
Yeni güne dünkü kapanış seviyelerinden başlayan altın fiyatları 256,6 lira seviyesinde dengelendi. İstanbul Kapalıçarşı’da, dün kapanışta çeyrek altın 417 lira, Cumhuriyet altını 1.708 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,07 yükselişle 256,2 liradan işlem gördü. Peki çeyrek altında son durum ne? İşte 4 Temmuz altın fiyatları…
4 TEMMUZ ALTIN FİYATLARI
Gram altın: 256,6 lira
Çeyrek altın: 423 lira
Cumhuriyet altını: 1.727 lira
Etiketler : Altın fiyatları, dalgalı seyir, altın ne kadar odlu, 4 Temmuz 2019
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