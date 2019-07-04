ALTIN FİYATLARI SAKİNLEDİ!

Altın fiyatlarında dalgalı seyir devam ediyor. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı dün günü yüzde 1,07 artışla 256,2 liradan tamamladı. Gram altın bugüne ise 256,6 lira seviyesinden başladı. Peki çeyrek altın ne kadar? İşte 4 Temmuz güncel altın fiyatları.