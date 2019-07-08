ALTIN FİYATLARI YENİDEN YÜKSELİŞE GEÇTİ!
Altın...
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Altın fiyatları tekrar yükselişe geçti! Çeyrek altın ne kadar?
Haftanın ilk gününde artışa geçen altın fiyatları 252,20 liradan 258,8 lira seviyesine tırmandı. Peki çeyrek altın ne kadar? İşte 8 Temmuz altın fiyatları...
ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN: 258,8 lira
ÇEYREK ALTIN: 427 lira
CUMHURİYET ALTINI: 1742 lira
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