Lefkoşa30 °C

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. ALTIN FİYATLARI YENİDEN YÜKSELİŞE GEÇTİ!
ALTIN FİYATLARI YENİDEN YÜKSELİŞE GEÇTİ!

ALTIN FİYATLARI YENİDEN YÜKSELİŞE GEÇTİ!

Altın...

A+A-

Altın fiyatları tekrar yükselişe geçti! Çeyrek altın ne kadar?

Haftanın ilk gününde artışa geçen altın fiyatları 252,20 liradan 258,8 lira seviyesine tırmandı. Peki çeyrek altın ne kadar? İşte 8 Temmuz altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN: 258,8 lira

ÇEYREK ALTIN: 427 lira

CUMHURİYET ALTINI: 1742 lira

 

Etiketler : , , , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.