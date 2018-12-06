ALTIN FİYATLARI YÖN DEĞİŞTİRDİ!

Altın fiyatlarında bir süredir görülen yatay seyir birkaç gündür yönünü yükselişe çevirmişti. Geçtiğimiz haftaya göre kayda değer bir yükseliş yaşayan altın fiyatlarındaki son durum yatırımcı tarafından merakla araştırılıyor. İşte 6 Aralık tarihli gram ve çeyrek altın fiyatları…

ALTIN FİYATLARI 6 ARALIK

6 Aralık tarihinde gram altın 214,46 TL'den alınıyor ve 214,52 TL'den satılıyor.

En çok tercih edilenlerden olan çeyrek altının alış fiyatı ise 338,75 TL. Çeyrek altının satış fiyatı 346,46 TL olarak görülüyor.

Yarım altında 675,38 TL alış fiyatı, 692,93 TL satış fiyatı olarak belirlendi.