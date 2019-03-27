ALTIN FİYATLARI YÖNÜNÜ DEĞİŞTİRDİ!

Altın fiyatları dün, dolar kuru ve altının ons fiyatındaki değer kayıplarının etkisiyle düşüş eğiliminde hareket ederken günü önceki kapanışa göre yüzde 4,49 azalışla 225,3 liradan tamamladı. Peki gram altın ve çeyrek altın bugüne nasıl başladı? İşte 27 Mart güncel altın fiyatları...