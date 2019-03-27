ALTIN FİYATLARI YÖNÜNÜ DEĞİŞTİRDİ!
Altın artışa geçti!
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Gram altın artışa geçti! İşte çeyrek altın fiyatları
Altın fiyatları dün, dolar kuru ve altının ons fiyatındaki değer kayıplarının etkisiyle düşüş eğiliminde hareket ederken günü önceki kapanışa göre yüzde 4,49 azalışla 225,3 liradan tamamladı. Peki gram altın ve çeyrek altın bugüne nasıl başladı? İşte 27 Mart güncel altın fiyatları...
Geçtiğimiz hafta son ayların en yüksek seviyesine çıkan gram altın fiyatı, bugüne yükselişle başlamasının ardından 228,9 lira seviyesinde dengelendi.
Peki çeyrek altın ne kadar? İşte 27 Mart altın fiyatları…
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
Gram altın: 228,9 lira
Çeyrek altın: 372 lira
Cumhuriyet altını: 1524 lira
Asya piyasalarında pozitif seyreden altının ons fiyatı ise yüzde 0,12 artışla 1.316,83 dolardan işlem görüyor.
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