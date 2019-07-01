ALTIN FİYATLARI YÖNÜNÜ DEĞİŞTİRDİ!

Altın fiyatları yönünü aşağı çevirdi! Gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar?

Altının gram fiyatı, haftaya düşüşle başlamasının ardından 253,2 lira seviyesinde dengelendi. Cuma günü, ons altın fiyatının yatay seyretmesine rağmen, dolar kurundaki değer kazançlarıyla beraber yüzde 0,36 yükselen gram altın haftanın son işlem gününü 262,5 liradan tamamladı. Peki çeyrek altın ne kadar? İşte 1 Temmuz gram altın fiyatları...

Gram altın, haftaya düşüşle başlamasının ardından önceki kapanışına göre yüzde 3,7 azalarak 253,2 lira seviyesinde dengelendi. Cuma günü kapanışta çeyrek altın 424 lira, Cumhuriyet altını 1.736 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise 260,4 liradan işlem gördü. Peki çeyrek altında son durum ne? İşte 1 Temmuz altın fiyatları…

1 TEMMUZ ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 253,2 lira

Çeyrek altın: 419 lira

Cumhuriyet altını: 1.708 lira