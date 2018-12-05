ALTIN FİYATLARI YÜKSELİŞE GEÇTİ!

Altın fiyatlarında bir süredir görülen yatay seyir birkaç gündür yönünü yükselişe çevirmişti. Dün öğlen saatlerinden itibaren yükselişi hızlanan altın önceki güne oranla %3'e yakın bir yükseliş yaşadı. İşte 5 Aralık tarihli gram ve çeyrek altın fiyatları...

Altına yatırım yapan ve yatırım yapmayı planlayanları gözü altın fiyatlarında. Ufak yatırımcının en çok tercih ettiği türlerden olan çeyrek ve gram altının fiyatları merakla araştırılıyor. Altın fiyatlarında son günlerdeki yükseliş dikkat çekiyor. Güncel altın fiyatlarının alış ve satış rakamlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz…

ALTIN FİYATLARI 5 ARALIK

5 Aralık tarihinde gram altın 213,82 TL’den alınıyor ve 213,88 TL’den satılıyor.

En çok tercih edilenlerden olan çeyrek altının alış fiyatı ise 343,54 TL. Çeyrek altının satış fiyatı 351,56 TL olarak görülüyor.

Yarım altında 684,93 TL alış fiyatı, 703,12 TL satış fiyatı olarak belirlendi.