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ALTIN FİYATLARI YÜKSELİŞE GEÇTİ!

ALTIN FİYATLARI YÜKSELİŞE GEÇTİ!

Altın...

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Altın fiyatları güne yükselişle başladı! Çeyrek ve gram altın fiyatlarında son durum…

Bugüne yükselişle başlayan Altının gram fiyatı, dün 0,23 azaldı ve kapanışta 260,2 liradan işlem görüyordu. Bugün gram altın 63,72 liradan işleme başladı. Peki çeyrek altın ne kadar oldu? İşte güncel altın fiyatları...

Altın fiyatları güncel gelişmelerle beraber şekilleniyor, birçok vatandaş altın fiyatlarındaki yükseliş ve düşüşleri ilgiyle takip ediyor. Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gramı dün yüzde 0,23 azalışla 260,40 liradan tamamladı. Bugün ise yükselişe geçerek 263 lira seviyelerine tırmandı.

27 HAZİRAN ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 263,72 lira

Çeyrek altın: 431 lira

Cumhuriyet altını: 1.782 lira

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