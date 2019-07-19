ALTIN FİYATLARI YÜKSELİŞE GEÇTİ!
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Altın fiyatları yükselişe geçti! Çeyrek altın ne kadar oldu?
Haftanın son gününe artışla başlayan altın fiyatları 261,7 lira seviyesinde dengelendi. İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 423 lira, Cumhuriyet altını 1.732 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise 259,8 liradan işlem gördü. Peki çeyrek altında son durum ne? İşte 19 Temmuz altın fiyatları...
Altın fiyatları haftanın son gününe artışla başladı. Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gramı dün günü yüzde 0,54 artışla 259,8 liradan tamamladı. Gram altın bugün 261,7 lira seviyesinden alıcı buluyor. Peki çeyrek altın ne kadar? İşte 19 Temmuz güncel altın fiyatları…
19 TEMMUZ ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN: 261,7 lira
ÇEYREK ALTIN: 432 lira
CUMHURİYET ALTINI: 1762 lira
Etiketler : Altın fiyatları, yükseliş, Çeyrek altın, fiyat, 19 Temmuz 2019
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