ALTIN FİYATLARI YÜKSELİŞE GEÇTİ!

Yatırımcının merak ettiği konular arasında altın fiyatları ilk sıralarda yer alıyor. Altın fiyatları güne yükselişle başladı. Gram altının fiyatı saat 07:30 itibari ile 266 liradan işlem görüyor. Peki çeyrek altın fiyatı ne kadar? İşte güncel rakamlar…

Altın fiyatları döviz kurlarındaki hareketlenmelerden ciddi şekilde etkileniyor. Geçtiğimiz günlerde dolar ve euroda yaşanan yükseliş altın fiyatlarına da yansıdı ve altın fiyatları hızlı bir yükseliş yaşadı fakat daha sonraki günlerde hemen hemen aynı oranlarda düştü ve dengelendi. 1 Ekim tarihli güncel altın fiyatlarını haberimizden öğrenebilirsiniz…

1 EKİM ALTIN FİYATLARI

YARIM ALTIN: Alış 858,83 TL Satış 881,05 TL

GRAM ALTIN: Alış 266,25 TL Satış 266,29 TL

ÇEYREK ALTIN: Alış 430,58 TL Satış 440,34 TL

CUMHURİYET ALTINI: Alış 1.785,00 TL Satış 1.812,00 TL