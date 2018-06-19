ALTIN FİYATLARI YÜKSELİŞTE!

19 Haziran Salı 2018 günü yani bugün çeyrek altın gram altın kaç lira? Cumhuriyet ve küçük altın ne kadar oldu? soruları bugünlerde çok daha sık sorulmaya başladı. Merkez Bankası indirimi ile düşen altın fiyatlarında son durum ne? Çünkü Kasım ayından beri yükseliş gözlemleniyor. 19.6.2018 altın fiyatlarında geçtiğimiz günlere oranla hızlı yükselişi durdu ve bugün düşüşe geçti. Altın 194-195 lira olarak yatırımcısının ilgisini çekmeyi başardı. İstanbul’un kalbinin attığı Kapalıçarşı’da ise çeyrek altın kaç lira? İşte ayrıntılar…

GRAM ALTIN NE KADAR?

194,42 liradan alınırken, 194,48 liradan satılıyor

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın ise 311,79 liradan alınırken 318,83 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR OLDU?

Yarım altın da 621,62’den alınırken 637,66 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını ise 1272,00 liradan alınıp 1285,00 liradan alıcı buluyor.