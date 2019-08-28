ALTIN FİYATLARI YÜKSELİŞTE!
Altın...
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Altın fiyatları son dönemde yükseliş gösteriyor. Ticaret savaşlarının da etkisiyle dolar/TL son iki haftada 40 kuruş yükseldi. Hal böyle olunca altın fiyatı da arttı. Çin ve ABD arasındaki ticaret savaşı altını vuruyor.
Altın fiyatları döviz kurlarındaki hareketlenmelerden ciddi şekilde etkileniyor. Geçtiğimiz günlerde dolar ve euroda yaşanan yükseliş altın fiyatlarına da yansıdı ve altın fiyatları hızlı bir yükseliş yaşadı. Yaşanan yükselişle beraber altın son ayların en yüksek seviyelerinden birinde bulunuyor. İşte 28 Ağustos tarihli güncel altın fiyatları…
ALTIN FİYATLARI 27 AĞUSTOS
Gram altın: 287,97 TL alış, 288,02 TL satış.
Çeyrek altın: 458,09 TL alış, 468,47 satış.
Cumhuriyet altını: 1.894,00 TL alış, 1.923,00 satış.
Yarım altın: 913,32 TL alış, 936,93 TL satış.
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