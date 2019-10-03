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ALTIN FİYATLARI YÜKSELİŞTE!

ALTIN FİYATLARI YÜKSELİŞTE!

Altın...

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Altın yükselişte! İşte 3 Ekim gram ve çeyrek altın fiyatları…

Altın fiyatları son günlerde yükseliş gösteriyor. Altın fiyatları döviz kurlarındaki hareketlenmelerden ciddi şekilde etkileniyor. Geçtiğimiz günlerde dolar ve euroda yaşanan yükseliş altın fiyatlarına da yansıdı ve altın fiyatları hızlı bir yükseliş yaşadı. 

Altın fiyatlarındaki hareket sürerken altın fiyatlarındaki son durum yatırımcısı tarafından merak ediliyor. Altın fiyatları yükselen dolarla beraber bir miktar yükseliş yaşadı. Haberimizden güncel altın fiyatlarını öğrenebilirsiniz…

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 275,00 TL

Çeyrek altın: 447,70 TL

Cumhuriyet altını: 1.847,00 TL

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