ALTIN FİYATLARI YÜKSELİŞTE!

Altın fiyatları son günlerde yükseliş gösteriyor. Altın fiyatları döviz kurlarındaki hareketlenmelerden ciddi şekilde etkileniyor. Geçtiğimiz günlerde dolar ve euroda yaşanan yükseliş altın fiyatlarına da yansıdı ve altın fiyatları hızlı bir yükseliş yaşadı.