ALTIN FİYATLARI YÜKSELİŞTE!
Altın...
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Altın fiyatları yükselişe geçti, çeyrek altın 454 lira oldu. Altın fiyatlarındaki hareketlilik sürerken son durum vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki yarım ve gram altın fiyatı ne kadar?
Yatırımcılarını ve meraklılarını yakından ilgilendiren altın fiyatları vatandaşlar tarafından devam ediyor. Güncel gelişmelerle beraber altın fiyatları da dalgalanmalar yaşıyor. İşte altında güncel rakamlar…
ALTIN FİYATLARI 18 ARALIK
Çeyrek altın: 454 Lira
Yarım altın: 908 Lira
Gram altın: 279 Lira
Cumhuriyet Ata Lira: Bin 860 Lira
Tam altın: Bin 808 Lira
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