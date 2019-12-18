Lefkoşa13 °C

  1. HABERLER

  2. EKONOMİ

  3. ALTIN FİYATLARI YÜKSELİŞTE!
ALTIN FİYATLARI YÜKSELİŞTE!

ALTIN FİYATLARI YÜKSELİŞTE!

Altın...

A+A-

Altın fiyatları yükselişe geçti, çeyrek altın 454 lira oldu. Altın fiyatlarındaki hareketlilik sürerken son durum vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki yarım ve gram altın fiyatı ne kadar?

Yatırımcılarını ve meraklılarını yakından ilgilendiren altın fiyatları vatandaşlar tarafından devam ediyor. Güncel gelişmelerle beraber altın fiyatları da dalgalanmalar yaşıyor. İşte altında güncel rakamlar…

ALTIN FİYATLARI 18 ARALIK

Çeyrek altın: 454 Lira

Yarım altın: 908 Lira

Gram altın: 279 Lira

Cumhuriyet Ata Lira: Bin 860 Lira

Tam altın: Bin 808 Lira

Etiketler : , , , , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.