ALTIN FİYATLARI YÜKSELİŞTE!
Altın yeni haftaya böyle başladı...
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Altın fiyatları yatırımcıların gündemindeki konu olmaya devam ediyor. Gram altın 282 lira bandında seyrediyor yarım altın ise 920 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın fiyatları son durum ne? İşte altın fiyatları…
Altın fiyatlarında yükseliş devam ediyor. Özellikle yatırım olarak altın almak isteyenler başta çeyrek altın, gram altın ve yarım altın fiyatlarını araştırıyor. Altın fiyatları merak edenler için haberimizin içerisinde yer alıyor…
ALTIN FİYATLARI
Çeyrek Altın: 460 Lira
Yarım Altın: 920 Lira
Gram Altın: 282 Lira
Cumhuriyet Ata Lira: Bin 883 Lira
Tam Altın: Bin 839 Lira
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