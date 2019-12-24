ALTIN FİYATLARI YÜKSELİŞTE!

Altın fiyatları 24 Aralık Salı günü ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından merakla araştırılıyor. Özelikle haftanın ikinci gününe başlarken yükseliş trendine girmesi nedeniyle gözler altın fiyatlarına çevrildi. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar? İşte, 24 Aralık güncel altın fiyatları…

Altın fiyatları günün ilk ışıklarıyla birlikte ekonomi gündemini takip edenler tarafından merakla araştırılıyor. 24 Aralık Salı gününe yukarı yönlü hareketle başlayan rakamlar arasında en çok merak edilenler arasında ise çeyrek ve gram altın fiyatları yer alıyor. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? İşte, 24 Aralık çeyrek ve gram altın fiyatları…

GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Gram altın fiyatları haftaya bir önceki haftanın kapanış değerleri yani 281 lira seviyelerinden başlamıştı. Geçtiğimiz gün öğle saatleri itibariyle değer kazanmaya başlayan altın fiyatlarının etkisinin gözlemlendiği değerleri arasında gram altın da yer alıyor. Bugün ise gram altın 284 lira seviyesinden işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Tıpkı gram altın gibi çeyrek altın fiyatları da yükseliş trendiyle birlikte yükselen değerler arasında yer aldı. 24 Aralık çeyrek altın fiyatları öğle saatleriyle birlikte güncellenecek. Ancak fiyatlardaki güncelleme öncesi çeyrek altın fiyatları bir önceki günün kapanış değerleri üzerinden işlem görüyor. Buna göre çeyrek altın 453 alış ve 463 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

Cumhuriyet Altını

1.882,00

1.895,00

Yarım Altın

903,90

927,27