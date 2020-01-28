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ALTIN FİYATLARI YÜKSELİŞTE!

ALTIN FİYATLARI YÜKSELİŞTE!

Altın...

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Altın fiyatları yükselişte... 28 Ocak Salı günü altın fiyatları yatırımcılar tarafından merakla takip ediliyor. Güncel piyasalarda altın fiyatlarındaki yükseliş devam ederken gram altının fiyatı 302,45 liradan, çeyrek altın ise 494,50 liradan işlem görüyor. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar? İşte, 28 Ocak güncel altın fiyatları...

GRAM ALTIN FİYATI

302,23

302,45

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

301,98

302,04

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.579,97

1.580,15

ÇEYREK ALTIN FİYATI

483,56

494,50

YARIM ALTIN FİYATI

964,10

989,00

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

2.001,00

2.032,00

ATA ALTIN FİYATI

1.994,70

2.044,55

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