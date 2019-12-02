ALTIN FİYATLARINDA AŞAĞI YÖNLÜ SEYİR!

Altın fiyatları ne kadar? sorusu 2 Aralık Pazartesi haftanın ilk gününde altın fiyatları yatırımcılar tarafından merakla takip ediliyor. Güncel piyasalarda altın fiyatları düşüşe geçerken gram altının fiyatı 271,11 liradan, çeyrek altın ise 443,26 liradan işlem görüyor. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar? İşte, 2 Aralık güncel altın fiyatları...