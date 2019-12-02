ALTIN FİYATLARINDA AŞAĞI YÖNLÜ SEYİR!
Altın düşüşe geçti!
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Altın fiyatları ne kadar? sorusu 2 Aralık Pazartesi haftanın ilk gününde altın fiyatları yatırımcılar tarafından merakla takip ediliyor. Güncel piyasalarda altın fiyatları düşüşe geçerken gram altının fiyatı 271,11 liradan, çeyrek altın ise 443,26 liradan işlem görüyor. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar? İşte, 2 Aralık güncel altın fiyatları...
Altın fiyatları 2 Aralık Pazartesi günü haftanın ilk gününde aşağı yönde seyrediyor. Güncel altın fiyatlarına baktığımızda çeyrek altın 271,11 lirada, cumhuriyet altını ise 1.820,00 lidaran işlem görüyor.
GRAM ALTIN FİYATI
270,95
271,11
SPOT ALTIN TL/GR FİYATI
269,86
269,92
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.458,95
1.459,10
ÇEYREK ALTIN FİYATI
433,52
443,26
YARIM ALTIN FİYATI
864,32
886,53
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
1.802,00
1.820,00
ATA ALTIN FİYATI
1.788,25
1.832,70
18 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
197,79
197,91
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
247,10
247,25
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