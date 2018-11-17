ALTIN FİYATLARINDA BELİRGİN DÜŞÜŞ!

Altın fiyatlarındaki son durum yatırımcılar ve yatırım yapmayı planlayanlar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Altın fiyatlarındaki hararetli yükseliş durdu ve son haftalarda belirgin bir düşüş gözlendi. Gram altın haftayı 209 TL bandında kapattı. İşte altın fiyatlarındaki son durum…

ALTIN FİYATLARI 17 KASIM

Çeyrek altın 17 Kasım tarihinde, 336,19 TL’den alınıp, 343,85 TL’den satılıyor.

Gram altın ise 209,55 TL’den alınırken, 209,61 TL’den satışa sunuluyor.

Yatırım için tercih edilen altınlardan olan Cumhuriyet altını 1.391,00 TL’den alınırken, 1.413,00 TL’den satılıyor.

Yarım altın ise 670,28 TL’den alınıyor ve 687,69 TL’den satılıyor.