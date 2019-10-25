ALTIN FİYATLARINDA DALGALANMA!

Altın fiyatları haftanın son gününde vatandaşlar tarafından sorgulanan konular arasında yer almaya devam ediyor. Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 278 lira oldu. İşte altın fiyatlarında güncel rakamlar…

Yatırımcılarını ve meraklılarını yakından ilgilendiren altın fiyatları vatandaşlar tarafından devam ediyor. Güncel gelişmelerle beraber altın fiyatları da dalgalanmalar yaşıyor. İşte altında güncel rakamlar…

ALTIN FİYATLARI 25 EKİM

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 278 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 277,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 278 liradan, bin 831 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 852 liradan, 253,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 257,50 liradan, bin 789 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 809 liradan, 895 liradan alınan Yarım Ziynet 905 liradan ve 447 liradan alınan Çeyrek Ziynet 452 liradan satıldı.

ÇEYREK ALTIN: 452 LİRA

YARIM ALTIN: 905 LİRA

GRAM ALTIN: 278 LİRA