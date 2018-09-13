ALTIN FİYATLARINDA DÜŞÜŞ!

Altın fiyatları haftaya hafif bir düşüş ile başladı ve hafif düşüş trendi devam ediyor. Düğünlerin, doğumların ve birçok kültürel öğenin de parçası haline gelmiş olan altın fiyatlarında son durum merak ediliyor. Dün dolar kurundaki gerilemenin etkisiyle negatif bir seyir izleyen altının gram fiyatı, 13 Eylül’de güne 245,98 liradan başladı. İşte güncel çeyrek altın fiyatları…

13 EYLÜL GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ÇEYREK ALTIN: Çeyrek altın 390,78 lira oldu. Çeyrek altının satış fiyatı ise 399,85 lira

GRAM ALTIN: Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 245,98 lira oldu

CUMHURİYET ALTINI: Cumhuriyet altını 1.610,00 liradan alınırken 1.630,00 liradan satılıyor.