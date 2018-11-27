ALTIN FİYATLARINDA DÜŞÜŞ!
Altında son durum...
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Çeyrek ve gram altın fiyatlarındaki düşüş hangi seviyede? Altın fiyatlarında son durum…
Altın fiyatları yatırımcılar tarafından ve altın hediye etmeyi planlayan vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Altın fiyatlarının hızlı hareketi son haftalarda duruldu ve altın fiyatları yatay bir seyir izlemeye başladı. İşte çeyrek ve gram altında günün fiyatları...
Yatırımlarını altın üzerine planlayanların merakla araştırdıkları altın fiyatları ne durumda? Altın fiyatlarında yaz ortalarında yaşanan büyük yükseliş geçtiğimiz haftalarda yönünü düşüşe çevirdi ancak altın halen sene başına göre oldukça yüksek fiyatlarda seyrediyor. Son bir haftada düşüş yaşayan altında, gram fiyat bugün, 206,19 TL alış, 206,23 TL satış olarak görülüyor.
ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM – 27 KASIM
Çeyrek altın 27 Kasım tarihinde, 329,93 TL'den alınıp, 337,44 TL'den satılıyor.
Gram altın ise 206,19 TL'den alınırken 206,23 TL'den satışa sunuluyor.
Yatırım için tercih edilen altınlardan olan Cumhuriyet altını 1.366,00 TL'den alınırken, 1.387,00 TL'den satılıyor.
Yarım altın ise 657,79 TL'den alınıyor ve 674,89 TL'den satılıyor.
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