ALTIN FİYATLARINDA DÜŞÜŞLER KALICI OLMAYACAK!

Altın fiyatları haftaya yükselişle başlamasının ardından dengelendi. Bugün yani 8 Ocak'ta gram altın fiyatı 223 lira seviyelerinde. Finans Analisti İslam Memiş, bu hafta dolar kuru ve altının ons fiyatında gerilemeler yaşanabileceğini dile getirdi. İşte çeyrek ve gram altında son rakamlar...

Geleneklerimizde büyük bir yeri olan çeyrek altın, fiyatının çok yüksek olması sebebi ile yavaş yavaş yerini gram altına bırakıyor. Bu hafta da yükselen altın fiyatlarında uzmanlar düşüş yaşanabileceğini dile getirdi. Peki çeyrek ve gram altın ne kadar oldu?

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 223 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 222,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 223 liradan, bin 468 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 489 liradan, 203 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 207 liradan, bin 435 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 455 liradan, 717 liradan alınan Yarım Ziynet 727 liradan ve 359 liradan alınan Çeyrek Ziynet 364 liradan satılıyor.

‘ALTIN FİYATLARINDAKİ DÜŞÜŞ ALIM FIRSATI SUNABİLİR’

AA Finans Analisti İslam Memiş, bu hafta dolar kuru ve altının ons fiyatında görülebilecek gerilemelerin, altının gram fiyatını da olumsuz yönde etkileyeceğini kaydetti.

Altının gram fiyatında bu hafta 217-223 lira bandının takip edileceğini belirten Memiş, “Gram altın, bu bandı aşağı ya da yukarı kırmadan yeni bir yönden bahsedemeyiz. Biz, olası gerilemelerde 207 lira seviyesinin yatırımcısına alım fırsatı sunacağını ve düşüşlerin kalıcı olmayacağını tahmin ediyoruz.” dedi.