ALTIN FİYATLARINDA HAREKET VAR MI?
İşte güncel fiyatlar...
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Fiyatlarında yaşanan artışlar nedeniyle son yıllarda yatırımcısına en çok kazanç sağlayan araçlardan biri olan altın, merakla araştırılan konular arasında da kendine yer buluyor. Altın fiyatları güncel gelişmelerle beraber şekilleniyor. İşte yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları…
Son dönemde altın fiyatlarında yaşanan yükselişler ardından yatırımcıların yüzü gülerken, hediyelik olarak gram, yarım ve çeyrek altın alacak olanlar kara kara düşünüyor. Altın fiyatları haberimizin içerisinde yer alıyor. İşte yarım altın, gram ve çeyrek altın fiyatları…
ALTIN FİYATLARI
Çeyrek Altın: 455 Lira
Yarım Altın: 911 Lira
Gram Altın: 280 Lira
Etiketler : altın fiyatları, son durum, aştın ne kadar oldu, 22 Ekim 2019
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