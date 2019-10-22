ALTIN FİYATLARINDA HAREKET VAR MI?

Fiyatlarında yaşanan artışlar nedeniyle son yıllarda yatırımcısına en çok kazanç sağlayan araçlardan biri olan altın, merakla araştırılan konular arasında da kendine yer buluyor. Altın fiyatları güncel gelişmelerle beraber şekilleniyor. İşte yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları…