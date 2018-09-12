ALTIN FİYATLARINDA HAREKETLENME!

Altın fiyatları dövizle beraber hareketleniyor. Dolarda değişim yaşandıkça Kapalıçarşı ve Serbest piyasada altın fiyatları da değişiyor. Küçük yatırımcının merak ettiği gram ve çeyrek altın fiyatı haberimizde yer alıyor. İşte merak edilen rakamlar...

Altın fiyatlarının son durumu merakla araştırılıyor. Yatırım yapmak, birikim yapmak ve yakınlarına hediye almak isteyen vatandaşlarımızın oldukça merak ettiği altın fiyatları gün içinde internet üzerinde en çok aranan konular arasında yer alıyor. Altın fiyatları son aylarda Amerika ile yaşanan gerilim nedeniyle dalgalanmalar gösteriyor. Dün akşamı gramı 248 lira dolaylarında kapatan altın fiyatlarında son durum ne?

12 EYLÜL ALTIN FİYATLARI

ÇEYREK ALTIN: Çeyrek altın 395,37 lira oldu. Çeyrek altının satış fiyatı ise 404,54 lira

GRAM ALTIN: Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 246,66 lira oldu

CUMHURİYET ALTINI: Cumhuriyet altını 1.635,00 liradan alınırken 1.655,00 liradan satılıyor.