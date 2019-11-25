ALTIN FİYATLARINDA HAREKETLİLİK!

Piyasalarda yaşanan inişli çıkışlı hareketlilik nedeniyle yatırımcılar ve vatandaşlar altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Dünyada ve ülkemizde yaşanan güncel olaylarla birlikte altın fiyatları da değişirken özellikle çeyrek altın ve gram altın fiyatları araştırılıyor. 25 Kasım altın fiyatları...

Geleneksel birikim aracı altın fiyatlarına yönelik araştırmalar her gün olduğu gibi bugün de en çok araştırılan konular arasında kendine yer buluyor. Geçtiğimiz haftadan bu yana altının fiyatında ufak hareketlenmeler yaşandı. Peki altın piyasasının en çok ticareti olan iki ürünü; çeyrek altın ve gram altın fiyatlarında son durum ne? İşte, altın fiyatları…

ALTIN FİYATLARI 25 KASIM

Gram Altın: 270 Lira

Çeyrek Altın: 440 Lira

Yarım Altın: 879 Lira

Cumhuriyet Ata Lira: Bin 800 Lira

Tam Altın: Bin 759 Lira