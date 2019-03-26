ALTIN FİYATLARINDA HAREKETLİLİK DEVAM EDİYOR...
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Gram altın düşüşe geçti! Çeyrek altın fiyatı ne kadar?
Altın fiyatlarındaki hareketlilik yatırımcıların dikkatle takip ettiği konuların başında geliyor. Dün, dolar kurundaki değer kayıplarının etkisiyle düşüş eğiliminde hareket eden gram altın günü önceki kapanışa göre yüzde 3,11 azalışla 235,9 liradan tamamladı. Peki altın fiyatları bugün ne kadar? İşte 26 Mart Salı güncel gram altın ve çeyrek altın fiyatları...
Altın fiyatları son günlerde yaşanan artış nedeniyle vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Geçen haftayla birlikte yükseliş trendine giren altında son durum ne? Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 234,8 lira seviyesinde dengelendi. İşte 26 Mart güncel çeyrek altın fiyatları…
ALTIN FİYATLARI 26 MART
Gram altın: 234,8 lira
Çeyrek altın: 384 lira
Cumhuriyet altını: 1570 lira
Asya piyasalarında negatif seyreden altının ons fiyatı ise aynı dakikalarda yüzde 0,22 azalışla 1.319,32 dolardan işlem görüyor.
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