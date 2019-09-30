ALTIN FİYATLARINDA HAREKETLİLİK DEVAM EDİYOR...

30 Eylül Pazartesi sabahı altın fiyatları yine en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Altın fiyatlarındaki hareket sürerken altın fiyatlarındaki son durum yatırımcısı tarafından merak ediliyor. Gündemdeki gelişmeler devam ediyor ve piyasalar etkileniyor. Altının gram fiyatı 272 liradan işlem görüyor. İşte altın fiyatları...

Döviz fiyatları ile birlikte bir aşağı bir yukarı yön değiştiren altın fiyatları ülke ve dünya gündemine göre sıkça değiştiği için alman isteyenler başta çeyrek altın fiyatı ne kadar olmak üzere, gram altın ve yarım altın fiyatlarını araştırıyor.

ALTIN FİYATLARI 30 EYLÜL

Güncel altın fiyatları,

Gram altın: 272 lira

Çeyrek altın: 444,66 lira

Cumhuriyet altını: 1.830 lira