ALTIN FİYATLARINDA HIZLI YÜKSELİŞ!
Altını olanlar dikkat!
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Altın fiyatları son haftaların en ciddi yükselişini dün gece yaşadı ve bir günde %1 dolaylarında bir yükseliş gerçekleştirdi. Gram altın 224 lira dolaylarından işlem görürken vatandaşlar altın fiyatlarındaki son durumu merakla araştırmaya başladı. İşte güncel altın fiyatları...
Altın fiyatlarındaki ciddi yükseliş dikkat çekti. Altın fiyatları bugün, düne nazaran ciddi bir yükselişle başladı. Dün gram altın 218 lira dolaylarından işlem görürken bugün sabah saatlerinde altının gramı 224 lira civarında seyrediyor. Altındaki hızlı yükseliş sebebiyle altın fiyatları merak ediliyor. İşte 3 Ocak tarihli fiyatlar…
ALTIN FİYATLARI 3 OCAK
Çeyrek altın 3 Ocak tarihinde, 355,66 TL’den alınıp, 363,75 TL’den satılıyor.
Gram altın ise 224,66 TL’den alınırken 224,72 TL’den satışa sunuluyor.
Yatırım için tercih edilen altınlardan olan Cumhuriyet altını 1.471,00 TL’den alınırken, 1.493,00 TL’den satılıyor.
Yarım altın ise 709,09 TL’den alınıyor ve 727,50 TL’den satılıyor.
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