ALTIN FİYATLARINDA HIZLI YÜKSELİŞ!

Altın fiyatları son haftaların en ciddi yükselişini dün gece yaşadı ve bir günde %1 dolaylarında bir yükseliş gerçekleştirdi. Gram altın 224 lira dolaylarından işlem görürken vatandaşlar altın fiyatlarındaki son durumu merakla araştırmaya başladı. İşte güncel altın fiyatları...