ALTIN FİYATLARINDA HIZLI YÜKSELİŞ!
Altın...
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Altın fiyatları döviz kurlarındaki hareketlenmelerden ciddi şekilde etkileniyor. Geçtiğimiz günlerde dolar ve euroda yaşanan yükseliş altın fiyatlarına da yansıdı ve altın fiyatları hızlı bir yükseliş yaşadı. Yaşanan yükselişle beraber altın son ayların en yüksek seviyelerinden birinde bulunuyor ve gram fiyatı 288 TL dolaylarında seyrediyor. İşte 29 Ağustos tarihli güncel altın fiyatları…
Altın fiyatlarındaki yükseliş en çok vatandaşın cebini yakıyor. Düğün sezonunda çeyrek altına gücü yetmeyen vatandaş gram altına yönelmişti. Gram altının da sürekli yükselişte olması nedeniyle vatandaş artık altın yerine para takıyor. İşte 29 Ağustos serbest piyasalarda son durum…
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
Gram altın: 288,12 TL
Çeyrek altın: 469,24 TL
Cumhuriyet altını: 1.930,00 TL
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