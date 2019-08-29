ALTIN FİYATLARINDA HIZLI YÜKSELİŞ!

Altın fiyatları döviz kurlarındaki hareketlenmelerden ciddi şekilde etkileniyor. Geçtiğimiz günlerde dolar ve euroda yaşanan yükseliş altın fiyatlarına da yansıdı ve altın fiyatları hızlı bir yükseliş yaşadı. Yaşanan yükselişle beraber altın son ayların en yüksek seviyelerinden birinde bulunuyor ve gram fiyatı 288 TL dolaylarında seyrediyor. İşte 29 Ağustos tarihli güncel altın fiyatları…