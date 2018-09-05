ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM!

Altın fiyatları son ayların en popüler konularından. Altın fiyatlarındaki hareket sürerken, çeyrek altın ve gram altın fiyatları döviz kurlarındaki dalgalanmadan da etkileniyor. AA Finans Analisti İslam Memiş, gram fiyatının, eylül ayında da yatırımcısına kazandırmaya devam etmesini beklediklerini ifade etti. İşte günün altın fiyatları…

ALTIN FİYATLARI NE DURUMDA?

ÇEYREK VE GRAM ALTIN: 5 Eylül Çarşamba günü gram altın 256,29 liradan alınırken 256,37 liradan satılıyor. Çeyrek altın 407,68 lira alınırken 417,44 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI: Cumhuriyet altını 1.690,00 liradan alınıp 1.710,00 liradan satılıyor.