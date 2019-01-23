ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM...

Altın fiyatları, altın yatırımcısı tarafından merak edilmeye devam ederken çeyrek ve gram altında son fiyatlar araştırılıyor. Altın almayı planlayanlar altının düşmesini beklerken, altın sahini olan yatırımcılar ise birikimlerinin son durumlarını merak ediyor. Çeyrek ve gram altın fiyatlarında 23 Ocak detayları haberimizde…

ALTIN FİYATLARI KAÇ LİRA OLDU? – 23 OCAK

GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 220,73 TL Satış 220,79 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 352,93 TL Satış 360,89 TL

YARIM ALTIN

Alış 703,65 TL Satış 721,79 TL

CUMHURİYET ALTINI

Alış 1.465,00 TL Satış 1.487,00 TL