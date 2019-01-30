ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM...
30 Ocak altın fiyatları...
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Altın fiyatları bugün yani 30 Ocak 2019 sabahında gram olarak 224 lira bandında seyrediyor. Geçtiğimiz günlerde dalgalanmalar yaşayan altın dünden beri stabil konumda görülüyor. Altın fiyatlarındaki değişimlere rağmen altın en çok kazandıranlar arasında göze çarpmaya devam ediyor. İşte altın fiyatlarında güncel rakamlar…
30 OCAK ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN: 224,45 alış, 224,49 satış
ÇEYREK ALTIN: 356,77 alış, 364,82 satış
YARIM ALTIN: 711,32 alış, 729,64 satış
CUMHURİYET ALTINI: 1.481,00 alış, 1.503,00 satış
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