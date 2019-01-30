ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM...

Altın fiyatları bugün yani 30 Ocak 2019 sabahında gram olarak 224 lira bandında seyrediyor. Geçtiğimiz günlerde dalgalanmalar yaşayan altın dünden beri stabil konumda görülüyor. Altın fiyatlarındaki değişimlere rağmen altın en çok kazandıranlar arasında göze çarpmaya devam ediyor. İşte altın fiyatlarında güncel rakamlar…

30 OCAK ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN: 224,45 alış, 224,49 satış

ÇEYREK ALTIN: 356,77 alış, 364,82 satış

YARIM ALTIN: 711,32 alış, 729,64 satış

CUMHURİYET ALTINI: 1.481,00 alış, 1.503,00 satış