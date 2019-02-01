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ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM...

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM...

Altın...

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Altın kaç lira oldu? Türkiye’nin geleneksel yatırım araçlarından altın üzerinde yatırımlarını planlayanlar altın fiyatlarındaki son durumu merak ediyor. Altın fiyatları bugün yani 1 Şubat tarihinde gramda 220 TL dolaylarında seyrediyor. Altın fiyatlarındaki son tablo aşağıdaki gibi şekillendi…

ALTIN FİYATLARI NE DURUMDA?

GRAM ALTIN: 220,02 TL alış, 220,05 TL satış.

ÇEYREK ALTIN: 352,65 TL alış, 360,61 satış.

YARIM ALTIN: 703,10 TL alış, 721,22 TL satış

CUMHURİYET ALTINI: 1.465,00 TL alış, 1.487,00 satış

 

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