ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM...
Altın...
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Altın kaç lira oldu? Türkiye’nin geleneksel yatırım araçlarından altın üzerinde yatırımlarını planlayanlar altın fiyatlarındaki son durumu merak ediyor. Altın fiyatları bugün yani 1 Şubat tarihinde gramda 220 TL dolaylarında seyrediyor. Altın fiyatlarındaki son tablo aşağıdaki gibi şekillendi…
ALTIN FİYATLARI NE DURUMDA?
GRAM ALTIN: 220,02 TL alış, 220,05 TL satış.
ÇEYREK ALTIN: 352,65 TL alış, 360,61 satış.
YARIM ALTIN: 703,10 TL alış, 721,22 TL satış
CUMHURİYET ALTINI: 1.465,00 TL alış, 1.487,00 satış
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