ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM...

Altın fiyatlarındaki güncel gelişmeler ilgiyle takip ediliyor. Uzmanlara göre altın fiyatlarında seçime kadar büyük değişimler beklenmiyor. İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) Başkanı Mustafa Atayık, altın fiyatlarının seçime kadar büyük değişimler yaşamayacağını dile getirdi. Altın fiyatlarındaki son durum ise haberimizde yer alıyor. İşte güncel fiyatlar…

5 ŞUBAT ALTIN FİYATLARI

YARIM ALTIN: Alış 705,9700 TL Satış 724,2900 TL

TAM ALTIN: Alış 1.416,3600 TL Satış 1.444,1500 TL

GRAM ALTIN: Alış 220,5059 TL Satış 220,7383 TL

ÇEYREK ALTIN: Alış 354,0900 TL Satış 362,1500 TL

CUMHURİYET ALTINI: Alış 1.467,0000 TL Satış 1.489,0000 TL