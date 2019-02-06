ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM...

Altın fiyatlarında dikkat çekici hareketler yaşanmıyor ve altın son günlerde stabil bir şekilde ilerliyor. Altın yatırımcısı birçok kişi altın fiyatlarındaki son durumu araştırıyor. Altın fiyatları döviz ve küresel piyasa gelişmeleriyle birlikte hareket yönünü şekillendiriyor. Altın fiyatlarındaki son durum ve 6 Şubat tarihli çeyrek ve gram altın fiyatları haberimizde yer alıyor...