ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM...
Altın...
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Altın fiyatlarında dikkat çekici hareketler yaşanmıyor ve altın son günlerde stabil bir şekilde ilerliyor. Altın yatırımcısı birçok kişi altın fiyatlarındaki son durumu araştırıyor. Altın fiyatları döviz ve küresel piyasa gelişmeleriyle birlikte hareket yönünü şekillendiriyor. Altın fiyatlarındaki son durum ve 6 Şubat tarihli çeyrek ve gram altın fiyatları haberimizde yer alıyor...
Altın fiyatları kaç lira oldu sorusunu soran vatandaşlar güncel altın fiyatlarına dair detayları araştırıyor. Altın fiyatları gündemsel gelişmelerle birlikte şekillenirken zaman dalgalanmalar yaşayabiliyor. İşte 6 Şubat tarihli altın fiyatları…
6 ŞUBAT ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN: Alış 219,79 TL Satış 219,87 TL
ÇEYREK ALTIN: Alış 351,85 TL Satış 359,79 TL
YARIM ALTIN :Alış 701,50 TL Satış 719,57 TL
CUMHURİYET ALTINI: Alış 1.458,00 TL Satış 1.480,00 TL
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