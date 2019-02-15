ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM...

Altın fiyatları ne durumda? Uzmanlar, yurt içi piyasalarda dolar kurunun gerilemesinin altının gram fiyatını olumsuz yönde etkilediğini belirterek, altının gram fiyatında 222 liranın destek, 224 liranın direnç konumuna geldiğini söyledi. İşte güncel altın fiyatları…

Altın fiyatları gündemden düşmüyor. Altın yatırımcısının ve yatırımlarını altın üzerine planlayanların merak ettikleri altın fiyatlarındaki son durum ne? Küresel gelişmelerin durmaksızın etkilediği altın fiyatlarına dair son rakamlar haberimizde…

Altın fiyatları gündemden düşmüyor. Altın yatırımcısının ve yatırımlarını altın üzerine planlayanların merak ettikleri altın fiyatlarındaki son durum ne? Küresel gelişmelerin durmaksızın etkilediği altın fiyatlarına dair son rakamlar haberimizde..

ALTIN FİYATLARI KAÇ LİRA OLDU? – 15 ŞUBAT



GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 220,73 TL Satış 220,79 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 352,93 TL Satış 360,89 TL

YARIM ALTIN

Alış 703,65 TL Satış 721,79 TL

CUMHURİYET ALTINI

Alış 1.465,00 TL Satış 1.487,00 TL