ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM...

Altın fiyatları bugüne stabil şekilde başladı. Ülkemizde en çok kullanılan yatırım aracı olan altın fiyatları vatandaşların ve yatırımcılarında araştırdığı konuların da başında geliyor. Özellikle küçük yatırımcının anbean takip ettiği gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Yatırım yapmak, birikim yapmak ve yakınlarına hediye almak isteyen vatandaşlarımızın oldukça merak ettiği gram altın fiyatlarında son durum ne?

ALTIN FİYATLARI 26 ŞUBAT

GRAM ALTIN

Alış 226,89 TL Satış 226,95 TL

ÇEYREK ALTIN

Alış 363,05 TL Satış 371,23 TL

YARIM ALTIN

Alış 723,82 TL Satış 742,46 TL

CUMHURİYET ALTINI

Alış 1.504,00 TL Satış 1.527,00 TL