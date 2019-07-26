ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM...
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Altın fiyatları kaç lira oldu? Gram ve çeyrek altında 26 Temmuz fiyatları…
Güvenli liman altına yatırım yapmak isteyen vatandaşlar altın fiyatlarındaki en ufak değişikliği bile yakından takip ediyor. Döviz kurlarına paralel dalgalı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, bugün 260 lira seviyelerinde. Peki altında bugün son durum ne? İşte 26 Temmuz güncel altın fiyatları…
Altın fiyatlarıyla ilgili son durum vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Gram altın fiyatı dünkü kapanışta 259,24 lira oldu. Bugün güne başlayan gram altın 259,66 liradan alıcı buluyor. Peki çeyrek altın fiyatları ne kadar? İşte 26 Temmuz güncel altın fiyatları…
ALTIN FİYATLARI 26 TEMMUZ
GRAM ALTIN: 259,66 TL’den alınırken, 259,70 TL’den satılıyor.
ÇEYREK ALTIN: 414,58 TL’den alınırken, 424,21 TL’den satılıyor.
YARIM ALTIN: 825,64 TL’den alınıyor ve 847,62 TL’den satılıyor.
CUMHURİYET ALTINI: 1.725,00 TL’den alınıyor, 1.750,00 TL’den satılıyor.
Etiketler : Altın fiyatları, son durum, altın ne kadar oldu, 26 Temmuz 2019
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