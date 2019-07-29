ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM...

Altın fiyatları yatırımcının yakından takip ettiği konular arasında yer alıyor. Altın fiyatlarını merakla araştıran yatırımcılar, özellikle ufak yatırımcı tarafından tercih edilen gram ve çeyrek altın fiyatlarını merak ediyor. 29 Temmuz tarihli altın fiyatları haberimizin devamında...