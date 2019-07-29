ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM...
Altın...
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Altın fiyatları yatırımcının yakından takip ettiği konular arasında yer alıyor. Altın fiyatlarını merakla araştıran yatırımcılar, özellikle ufak yatırımcı tarafından tercih edilen gram ve çeyrek altın fiyatlarını merak ediyor. 29 Temmuz tarihli altın fiyatları haberimizin devamında...
Altın fiyatlarında son durum ise yatırımlarını kontrol etmek isteyenler tarafından araştırılmaya devam ediliyor. Gram altın ve çeyrek altın fiyatlarında son günlerde ufak hareketler yaşanıyor. İşte 29 Haziran tarihli altın fiyatlarında son durum…
29 TEMMUZ ALTIN FİYATLARI
YARIM ALTIN: Alış 818,20 TL Satış 839,83 TL
GRAM ALTIN: Alış 258,87 TL Satış 258,92 TL
ÇEYREK ALTIN: Alış 410,02 TL Satış 419,54 TL
CUMHURİYET ALTINI: Alış 1.703,00 TL Satış 1.728,00 TL
Etiketler : Altın fiyatları, son durum, 29 Temmuz 2019, çeyrek altın, gram altın
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