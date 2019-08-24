ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM...

Altın fiyatlarına ilgi hafta sonunda da devam ediyor. Altının gram fiyatı, 23 Ağustos 2019 tarihinde güne düşüşle başlamasının ardından 277,2 lira seviyesinde dengelenmişti. Yatırımcıların yanı sıra nişan-düğün gibi organizasyonlara katılacak olan vatandaşlar 24 Ağustos tarihli altın fiyatlarını merak ediyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte, güncel gram ve çeyrek altın fiyatı

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 279,70 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı’da 279,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 279,70 liradan, bin 842 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 863 liradan, 255 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 259 liradan, bin 800 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 820 liradan, 900 liradan alınan Yarım Ziynet 910 liradan ve 450 liradan alınan Çeyrek Ziynet 455 liradan satıldı.

Analistler, haftanın son işlem işlem gününde yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi, yurt dışında ABD'de birinci el konut satışları verilerinin ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Jackson Hole'da vereceği mesajların takip edileceğini belirtmişti.

Jeopolitik risklerin de gündemde kaldığını, bu konudaki gelişmelerin varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olduğunu vurgulayan analistler, teknik açıdan ons altında 1.494 doların destek, 1.505 doların ise direnç konumunda bulunduğunu bildirmişti.