ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM...
Altın...
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Altın fiyatlarında bir süredir devam eden dalgalanma ardından gram altın, çeyrek altın veya yarım altın almak isteyen vatandaşlar fiyatları araştırmaya başladı. Haberimizden çeyrek, gram ve cumhuriyet altını fiyatını öğrenebilirsiniz.
ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN
Alış 276,68 TL Satış 276,75 TL
22 AYAR BİLEZİK
Alış 254,30 TL Satış 256,00 TL
ALTIN ONS
Alış 1.506,53 TL Satış 1.506,91 TL
CUMHURİYET ALTINI
Alış 1.847,00 TL Satış 1.875,00 TL
YARIM ALTIN
Alış 889,33 TL Satış 912,32 TL
ÇEYREK ALTIN
Alış 446,42 TL Satış 456,54 TL
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