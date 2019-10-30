ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM...
Altın...
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Altın fiyatları her zaman olduğu gibi yine en çok merak edilen konuların başında geliyor. Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 279,70 lira oldu. Dönem dönem dövizle birlikte yukarı yönlü hareketlilik yaşayan altın fiyatlarında son durum ne? İşte en güncel yarım altın ve çeyrek altın fiyatları...
ALTIN FİYATLARI
İstanbul Kapalıçarşı'da 279,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 279,70 liradan, bin 842 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 863 liradan, 255 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 259 liradan, bin 800 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 820 liradan, 900 liradan alınan Yarım Ziynet 910 liradan ve 450 liradan alınan Çeyrek Ziynet 455 liradan satıldı.
Çeyrek Altın: 455 Lira
Yarım Altın: 910 Lira
Gram Altın: 279,70 Lira
Etiketler : Altın fiyatları, son durum, altın ne kadar oldu, 30 Ekim 2019
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