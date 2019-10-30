ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM...

Altın fiyatları her zaman olduğu gibi yine en çok merak edilen konuların başında geliyor. Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 279,70 lira oldu. Dönem dönem dövizle birlikte yukarı yönlü hareketlilik yaşayan altın fiyatlarında son durum ne? İşte en güncel yarım altın ve çeyrek altın fiyatları...