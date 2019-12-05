ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM...

Altın fiyatları hem ufak, hem de büyük yatırımcılar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Küresel ticaret gerginliklerinin artması yatırımcıları güvenli liman arayışına yönetirken, altın fiyatları ayın zirvesine yakın düzeyde seyretti. İşte 5 Aralık tarihli çeyrek ve gram altın fiyatları...