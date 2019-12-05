ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM...
Altın...
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Altın fiyatları hem ufak, hem de büyük yatırımcılar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Küresel ticaret gerginliklerinin artması yatırımcıları güvenli liman arayışına yönetirken, altın fiyatları ayın zirvesine yakın düzeyde seyretti. İşte 5 Aralık tarihli çeyrek ve gram altın fiyatları...
Altın fiyatlarının son yıllarda yükselişler yaşamasının ardından yatırımcıların yüzü gülerken, hediyelik olarak gram, yarım ve çeyrek altın alacak olanlar kara kara düşünüyor. İşte güncel altın fiyatları…
ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM
Gram altın: 272,99 TL
Çeyrek altın: 446,21 TL
Yarım altın: 892,43 TL
Cumhuriyet altını: 1.834,00 TL
Etiketler : Altın fiyatları, son durum, altın ne kadar oldu, 5 Aralık 2019
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