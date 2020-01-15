ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM...
Altın...
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Altın fiyatları geçtiğimiz hafta yaşanan İran-ABD gerginliğiyle ciddi şekilde yükselmişti ancak gerginliğin azalmasıyla beraber düşüş yaşandı ve ay başındaki seviyelere dönüldü. Bugün gram altın 293 TL'den işlem görüyor.
Altın fiyatları yaşadığı yükselişler ve düşüşler sebebiyle merakla araştırılıyor. Birikimlerini altın olarak büyütmek isteyen yatırımcıların yanı sıra takı olarak altın almak isteyenler de ”altın ne kadar” sorusunun yanıtını araştırıyor. Altının gram fiyatı 293,82 liradan işlem görüyor.
ALTIN FİYATLARI 15 OCAK
Çeyrek altın: 477,23 Lira
Yarım altın: 954,46 Lira
Gram altın: 293,82 Lira
Cumhuriyet altını: 1.961,00 Lira
Etiketler : Altın fiyatları, son durum, 15 Ocak 2020
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