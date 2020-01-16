ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM...
Altın...
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Küresel gelişmeler altın fiyatlarını ciddi şekilde etkiliyor. Altın fiyatları geçtiğimiz hafta yaşanan İran-ABD gerginliğiyle ciddi şekilde yükselmişti ancak gerginliğin azalmasıyla beraber düşüş yaşandı ve ay başındaki seviyelere dönüldü. Bugün gram altın 294 TL’den işlem görüyor. Yatırımcının merakla araştırdığı çeyrek altın fiyatları haberimizde yer alıyor…
ALTIN FİYATLARI 16 OCAK
Çeyrek altın: 479,81 Lira
Yarım altın: 959,61 Lira
Gram altın: 294,11 Lira
Cumhuriyet altını: 1.961,00 Lira
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