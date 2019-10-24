ALTIN FİYATLARINDA UFAK HAREKETLİLİK!
Altın...
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Altın fiyatlarında ufak hareketlilikler devam ediyor. Bu alana yatırım yapmayı düşünen vatandaşlar ''altın ne kadar'' sorusunun yanıtını araştırıyor. Altının gram fiyatı 276 liradan işlem görüyor. İşte altın fiyatları...
Yatırımcılarını ve meraklılarını yakından ilgilendiren altın fiyatları vatandaşlar tarafından devam ediyor. Güncel gelişmelerle beraber altın fiyatları da dalgalanmalar yaşıyor. İşte altında güncel rakamlar…
ALTIN FİYATLARI
Çeyrek altın: 451 Lira
Yarım altın: 901 Lira
Gram Altın: 276, 90
Etiketler : Altın fiyatları, son durum, altın ne kadar oldu, 24 Ekim 2019
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