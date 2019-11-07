ALTIN FİYATLARINDA UFAK HAREKETLİLİK!

Fiyatlarında yaşanan artışlar nedeniyle son yıllarda yatırımcısına en çok kazanç sağlayan araçlardan biri olan altın, merakla araştırılan konular arasında da kendine yer buluyor. Altın fiyatları güncel gelişmelerle beraber şekilleniyor. İşte yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları…

Altın fiyatlarında ufak hareketlilikler devam ediyor. Dönem dönem döviz kurları ile paralel olarak değişkenlik gösteren altın fiyatları bazı durumlarda ise bağımsız değişim yaşayabiliyor. Çeyrek ve gram altın fiyatları yeni haftaya yatay bir çizgide, büyük değişiklikler yaşamadan başladı. İşte günün altın fiyatları…

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI 7 KASIM

ÇEYREK ALTIN: 450,91 Lira

YARIM ALTIN: 879,06 Lira

GRAM ALTIN: 276,30 Lira