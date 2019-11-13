ALTIN FİYATLARINDA UFAK HAREKETLİLİK!
Altın...
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Altın fiyatlarında ufak hareketlilikler devam ediyor. Dünya piyasalarında yatırımcıların ABD - Çin ticaret görüşmelerindeki gelişmelere odaklandığı piyasalarda altın ons fiyatı 1,456.01 dolar ile yatay hareket ediyor. İşte 13 Kasım tarihli yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları…
Altın fiyatlarında ufak hareketlilikler devam ediyor. Dönem dönem döviz kurları ile paralel olarak değişkenlik gösteren altın fiyatları bazı durumlarda ise bağımsız değişim yaşayabiliyor. Altın fiyatlarında son durum şöyle…
ALTIN FİYATLARI 13 KASIM
Çeyrek Altın: 442,93 Lira
Gram Altın: 271,90 Lira
Yarım Altın: 885,87 Lira
Cumhuriyet Altını: 1821 Lira
Etiketler : altın fiyatları, son durum, altın ne kadar oldu, 13 Kasım 2019
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