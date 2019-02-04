ALTIN FİYATLARINDA YATAY SEYİR
Altın...
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Altın fiyatlarındaki yatay seyir hafta başında da devam ediyor. Finans Analisti İslam Memiş, Şubatta gram altında 217-235 seviyelerinin takip edileceğini söyledi. Bugün yani 4 Şubat’ta altın gram altının fiyatı 220 lira, çeyrek altının fiyatı ise 354 lira bandında. İşte güncel rakamlar…
4 ŞUBAT ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN
Alış 220,5059 TL Satış 220,7383 TL
ÇEYREK ALTIN
Alış 354,0900 TL Satış 362,1500 TL
YARIM ALTIN
Alış 705,9700 TL Satış 724,2900 TL
TAM ALTIN
Alış 1.416,3600 TL Satış 1.444,1500 TL
CUMHURİYET ALTINI
Alış 1.467,0000 TL Satış 1.489,0000 TL
ONS ALTIN
Alış 1.317,65 TL Satış 1.317,95 TL
22 AYAR BİLEZİK
Alış 201,8300 TL Satış 202,0000 TL
Etiketler : Altın fiyatları, 4 Şubat 2019, altın ne kadar oldu
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