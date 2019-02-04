ALTIN FİYATLARINDA YATAY SEYİR

Altın fiyatlarındaki yatay seyir hafta başında da devam ediyor. Finans Analisti İslam Memiş, Şubatta gram altında 217-235 seviyelerinin takip edileceğini söyledi. Bugün yani 4 Şubat’ta altın gram altının fiyatı 220 lira, çeyrek altının fiyatı ise 354 lira bandında. İşte güncel rakamlar…

4 ŞUBAT ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN

Alış 220,5059 TL Satış 220,7383 TL

ÇEYREK ALTIN

Alış 354,0900 TL Satış 362,1500 TL

YARIM ALTIN

Alış 705,9700 TL Satış 724,2900 TL

TAM ALTIN

Alış 1.416,3600 TL Satış 1.444,1500 TL

CUMHURİYET ALTINI

Alış 1.467,0000 TL Satış 1.489,0000 TL

ONS ALTIN

Alış 1.317,65 TL Satış 1.317,95 TL

22 AYAR BİLEZİK

Alış 201,8300 TL Satış 202,0000 TL